Mario Balotelli torna al gol, interrompendo un digiuno durato oltre 5 mesi. L'attaccante italiano (classe 1990 ex Inter, Milan, Brescia, Monza, Manchester City, Liverpool, Nizza, Marsiglia e Adana) ha segnato la rete del vantaggio del Sion, che ha vinto 3-1 sul campo del Grasshopper. Per Balotelli (capitano), che non segnava dallo scorso 12 novembre contro il San Gallo, si tratta del gol numero 6 in 16 presenze nel campionato svizzero.







CORSA ALLA SALVEZZA - Dopo 18 giornate il Sion ha 30 punti in classifica ed è penultimo insieme allo Zurigo con una lunghezza di vantaggio sul Winterthur. Chi arriva ultimo va allo spareggio con la terza in classifica del campionato di seconda divisione, infatti dalla prossima stagione la prima divisione salirà da 10 a 12 squadre.