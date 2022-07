Dopo una stagione più che positiva all'Adana Demirspor, in Turchia, nel futuro di Mario Balotelli potrebbe esserci di nuovo l'Italia. La sua permanenza nel campionato dove ha ben impressionato l'ultimo anno non è sicura, mentre diverse squadre potrebbero riportare in patria un giocatore che in Serie A non è mai riuscito a trovare continuità. Per i betting analyst è il neopromosso Monza - squadra nella quale ha già giocato - la destinazione più plausibile in quota a 7,50, mentre un approdo alla Cremonese, altra squadra appena approdata nella massima serie, paga 12 volte la posta l'arrivo di "Super Mario". Possono sognare, secondo i bookmaker, anche Salenitana e Torino con i granata alla ricerca di una punta dopo l'addio di Belotti, a quota a 16, così come anche l'Udinese. Non così remota, però, la possibilità che Super Mario rimanga in Turchia con un passaggio al Galatasaray che vale 5 volte la posta, o che voli verso la Spagna con il Valencia di Gattuso a quota 6.