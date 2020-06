Mario Balotelli si allena col sorriso a Torbole Casaglia e oggi si sottoporrà al secondo tampone settimanale dopo quello di lunedì: come si legge sulla Gazzetta dello Sport, se tutto andrà bene, dall’inizio della prossima settimana potrà tornare a lavorare con i compagni. Il reintegro nel gruppo è ciò che attende da settimane, dopo tante sedute individuali con ingresso differenziato al campo. Il reinserimento nella squadra agli ordini del tecnico Lopez offre per il finale di campionato anche una carta in più. Sarebbe preziosa, considerato il tour de force imposto dal calendario: dopo la partita di domani contro il Genoa a Mompiano, l’1 luglio il Brescia sarà di scena a San Siro contro l’Inter; domenica 5 sarà invece derby con il Verona allo stadio Rigamonti.