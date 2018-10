Balotelli guida la truppa dei campioni in scadenza di contratto a giugno e che stanno già preparando la valigia in attesa dell’estate. Super Mario ha raggiunto un accordo pochi mesi fa col Nizza, che libererà il talento ex Inter e Manchester City a fine stagione. L’attaccante vuole giocarsi le sue carte al massimo quest’anno tra Ligue 1 e nazionale, dopo essere tornato ai suoi livelli in Francia. L’obiettivo? Magari tornare nella Serie A che lo ha lanciato non ancora diciottenne (in maglia nerazzurra).



Tra i sogni impossibili ci sono invece i parigini Di Maria e Areola, che trattano col club di Al Khelaifi, e (sempre secondo la Gazzetta dello Sport) il difensore Godin, che vuole restare all’Atletico Madrid.