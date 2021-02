Federico Balzaretti, ex difensore della Roma, commenta a Dazn la partita di Lukaku nel derby vinto 3-0 dall'Inter sul Milan: "Sta arrivando all’apice della propria carriera, si sta affermando al cento per cento. Non si possono muovere delle critiche a un giocatore che sta trascinando questa squadra, anche oltre i gol. È Conte in campo".