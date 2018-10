. Sa dosare gli allenamenti e sa impartire nozioni. Sa intraprendere la strada della vittoria e rianimare una squadra in difficoltà. Ha tutto. Perché quel tutto l'ha visto coi suoi occhi. Anni e anni di esperienza a servizio del calcio, con un passato alla Juve di Ancelotti e Lippi: a Torino rivoluzionò tutto. Dal modo di stare in campo agli usi e costumi a tavola. Risultato? Quelle squadre volavano. Più o meno vincenti, ma filavano via ch'erano belle da vedere.