Oggi Robert Lewandowski ha solo il Barcellona nella testa e spera che il Bayern Monaco lo liberi per andare in Spagna, ma in passato l'attaccante polacco sognava il Real Madrid. Lo svela il suo ex agente Maik Barthel, che twitta così: "Per tutta la vita hai detto di voler andare al Real Madrid e ora magari finisci al Barcellona? Ok".