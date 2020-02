Gli ottavi di Champions League con ilsono all'orizzonte, ma l'aria anon è elettrizzata: è tesa, tesissima. Ad agitare la piazza blaugrana non solo i risultati e le voci sul futuro di Messi, non si placa il, lo scandalo portato alla luce del sole da Cadena Ser: la società catalana è al centro della bufera per aver finanziato, una società di comunicazione che ha provveduto ad alimentare una campagna denigratoria sui social contro i simboli del Barça ), il prossimo candidato alla presidenza, il presidente di MediaProe altri personaggi influenti del calcio spagnolo. Intervenuto in conferenza stampa ieri, il presidenteha confermato di aver pagato I3 Ventures per monitorare e non screditare, ma non è bastato a placare l'ira dei dirigenti blaugrana e ora la vicenda si arricchisce di un nuovo capitolo.A testimoniare la tensione in casa Barcellona infatti, per affrontare la questione e la risoluzione del contratto con I3 Ventures. La seconda riunione dopo quella avuta ieri con i capitani della prima squadra (Messi, Busquets, Piqué, Sergi Roberto) e il tecnico Quique Setien. Un incontro lontano dal Camp Nou, quello con i Delegati, per confrontarsi con i dirigenti che nel frattempo, riferisce Mundo Deportivo, hanno già individuato il loro colpevole:. Bartomeu, si legge, ha fatto capire chiaramente di voler andare in fondo alla questione e per questo. Una situazione delicata, alla quale si aggiunge un altro elemento di tensione: secondo quanto riferito da El Triangle infatti,, a causa di divergenze con il CFOlegate soprattutto al progetto '' (restyling di Camp Nou e complesso di edifici di proprietà blaugrana). Barcellona nella bufera, a una settimana dagli ottavi di Champions con il Napoli.