Sergio Busquets, centrocampista del Barcellona, man of the match, per la Uefa, contro il Napoli, parla proprio del club di Gattuso: “E’ stata una partita difficile. Il Napoli è stato molto forte nel primo tempo. Abbiamo affrontato una linea difensiva a quattro e un'altra di sei giocatori, quindi è stato difficile trovare spazio, soprattutto quando volevamo tagliare e giocare dentro”.