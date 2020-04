Il Barcellona vuole riportare Neymar in Catalogna, affiancarlo a Messi e Lautaro. sì, perché i blaugrana vogliono entrambi, sia il 10 dell'Inter che quello del Paris Saint-Germain. Per arrivare al secondo, scrivono in Spagna, il Barça è pronto a mettere sul piatto il cartellino di Antoine Griezmann, sacrificato un anno dopo il suo arrivo.