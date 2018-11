Cinque gol per proseguire la propria corsa e continuare l'inseguimento alla Juventus, cinque gol per infiammare l'ambiente, cinque gol per dare un segnale al Barcellona: la manita al Genoa carica l'Inter in vista del prossimo impegno di Champions League contro i blaugrana, match che può già rappresentare una prima occasione importante per i nerazzurri di mettere un piede agli ottavi di finale. E la squadra di Spalletti avrà una spinta in più: quella di San Siro.



RECORD? - La febbre in città per la sfida con il Barça cresce di ora in ora, già pronta una serie di eventi e attività collaterali alla partita che attireranno ulteriormente i tifosi: tra questi anche una partita di calcio a 5 nel piazzale a ridosso del Palazzo della Regione (martedì alle 16) tra le vecchie glorie delle due squadre, presenti sicuramente Zanetti, Julio Cesar, Chivu, Toldo, Puyol e Belletti. L'attesa però è tutta per San Siro che, dopo i 67mila di Inter-Genoa, è pronto a un nuovo tutto esaurito: si arriverà così a quota 155mila fan in tribuna nel giro di quattro giorni. Ma non solo, perché come evidenzia Il Corriere dello Sport i nerazzurri potrebbero registrare il record d'incasso assoluto per il calcio italiano: mancano ancora alcuni tagliandi tra settore ospiti e settori destinati all'hospitality, ma il traguardo è vicino. Un'Inter-Barcellona da record.