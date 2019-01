Eric Abidal, segretario tecnico del Barcellona, parla dell'affare di Kevin Prince Boateng: "Siamo felici di aver preso Boateng, cercavamo un giocatore di esperienza e che potesse reggere il livello delle nostre partite. Ha grande esperienza, lui sa bene quale sarà il suo ruolo nella squadra. Ci aiuterà a vincere i trofei e a raggiungere gli obiettivi per i quali siamo in corsa. E' un giocatore di carattere, cioè proprio ciò di cui aveva bisogno la squadra. Sono sicuro che farà molto bene. Gli altri nomi circolati sul mercato? Con il suo arrivo sono scartati gli altri nomi. Abbiamo preso nota della volontà di lasciare di Munir, da qui abbiamo contattato Boateng ed il suo agente. Volevamo un giocatore che potesse entrare bene in squadra, avevamo tanti nomi ma dopo aver analizzato tutto abbiamo capito che quello di Boateng era quello giusto".



DE JONG - " Dovete chiedere al giocatore, non a me. Che ci piaccia è abbastanza chiaro, ma dobbiamo aspettare. Non posso dire altro".