Il presidente del Barcellona, Bartomeu, ha parlato in occasione del 'XXXIX Congreso Mundial de Peñas' del club catalano: "Affrontiamo la prossima stagione con grande entusiasmo e tanti obiettivi. Lo scorso anno abbiamo conquistato il Doblete, un risultato molto importante. Vogliamo vincere tutto".



SU INIESTA - "La sua avventura da giocatore del Barcellona è finita ma un giorno tornerà per occupare un nuovo incarico. Ne abbiamo già parlato".



SUL MERCATO - "Stiamo completando una rosa eccellente. Abbiamo preso giovani come Lenglet, Arthur e Malcom, ma anche un calciatore esperto e con personalità come Vidal. Il mercato chiude il 31 agosto e resteremo attenti fino all’ultimo giorno".



SU VALVERDE - "Ha le idee chiare e gestisce molto bene il gruppo. Credo che davanti a noi abbiamo un futuro molto positivo".