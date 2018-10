Josep Bartomeu, presidente del Barcellona, parla a Catalunya Radio di Lionel Messi in vista del match contro l'Inter: "Siamo preoccupati, ovviamente; salterà partite importanti come quella con l'Inter e il Clasico col Real. Ma voglio mandare un messaggio positivo: non è la prima volta che accade e il gruppo ne è sempre venuto fuori. E anche questa volta lo spogliatoio saprà andare avanti. Ci sono tanti giocatori che possono guidare il gruppo. Il talento di Leo resta comunque ineguagliabile, quando tornerà avremo bisogno di lui. Ho parlato con lui, si sente positivo. Riposerà qualche settimana, recupererà presto".