Intervistato dal The Times in Inghilterra il presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu ha parlato di alcune mosse di mercato che il club catalano è pronto a completare smentendo però la possibilità di arrivare a Paul Pogba.



MESSI - "Io spero che Messi chiuda qui la sua carriera. Lui non vuole andarsene e il nostro progetto è quello di farlo diventare un uomo da un solo club in carriera. Il Barcellona non ha alcuna intenzione di vendere i propri grandi giocatori e lui è un grandissimo".



POGBA - "Ho parlato col presidente Ed Woodward, ma tutte le voci di mercato su Paul Pogba non sono reali. Io sono convinto che i grandi club vogliono tenersi stretti i propri campioni e sono convinto che Pogba continuerà a lungo nel Manchester United perchè non vogliono venderlo".



GUARDIOLA - "Guardiola è un genio e per lui le porte di casa sua sono sempre aperte. In passato ha anche detto che gli piacerebbe diventare responsabile della Masia (la cantera del Barcellona ndr.) e credo sia perfetto".