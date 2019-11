Lionel Messi rinnoverà con il Barcellona e chiuderà la carriera in blaugrana. Parola del presidente dei catalani Josep Maria Bartomeu, che commenta così la situazione contrattuale della Pulce (ora in scadenza nel 2021 e con una clausola che gli permetterebbe di lasciare il Barça gratis al termine della stagione): "È desiderio di tutte le parti, se lui si sente ancora forte e ambizioso, di rinnovare il contratto a tempo indeterminato. Alla fine, è lui che deve decidere. Si è guadagnato il diritto di decidere quando smettere di giocare a calcio, ma ha detto qualche settimana fa che vuole chiudere la sua carriera al Barcellona. Nelle prossime due o tre stagioni, il nostro leader sarà sempre Leo Messi. Non c'è dubbio che sia ancora giovane e forte, è ancora ambizioso. Quindi Leo Messi giocherà con noi nei prossimi due, tre, quattro o cinque anni. Non ho dubbi a riguardo", riporta Sky Sports UK.