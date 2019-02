Intervistato da RKB, il presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu ha confermato il tecnico Ernesto Valverde: "Ha un contratto, ma c'è un momento in cui potrà smettere di allenare il Barça. Sono contento del modo in cui fa le cose, Ernesto continuerà al Barcellona l'anno prossimo. E' abbastanza forte da restare un terzo anno e più tranquillo nel suo lavoro. Se non vince niente, continuerà comunque. Ora sono arrivati giovani come Arthur, Lenglet, Dembele, De Jong, Todibo, mi piacerebbe restasse con loro: Valverde è una garanzia per i giovani".