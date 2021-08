Il Barcellona, da ormai diverso tempo, è alle prese con il caso Ilaix Moriba, centrocampista classe 2003 canterano che non vuole rinnovare il suo contratto con il club. Koeman ne ha parlato in conferenza stampa: "Ho parlato con Ilaix più come persona che come allenatore. La sua situazione è orribile. Il mio consiglio a un ragazzo di 18 anni è che il denaro non è la cosa più importante, ma giocare le partite sì. Il giocatore e il suo entourage decidono in maniera differente. Sono deluso per questo”.