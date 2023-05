Il Barcellona non molla la presa per Joshua Kimmich. Il centrocampista sta pensando di lasciare il Bayern Monaco e i blaugrana stanno seguendo la vicenda. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, a fare leva su un approdo fra le file dei catalani c'è l’ottimo rapporto che il giocatore ha con Ter Stegen e Lewnadowski ma anche la figura di Xavi. Il tecnico sarebbe disposto ad incontrare il giocatore per convincerlo ad accettare la nuova destinazione.