Philippe Coutinho, centrocampista offensivo del Barcellona, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida Champions contro il PSV Eindhoven: "E' sempre stato il mio sogno giocare col Barcellona. Arrivare a gennaio è stato complicato, ma la mia famiglia è felice, mia moglie, mia figlia, siamo tutti felici. Iniesta? Cerco di essere me stesso, ognuno ha le sue qualità, essere paragonato a un genio è un complimento, ma cercherò di essere me stesso".