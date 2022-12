Jordy Cruyff, direttore sportivo del Barcellona, ha sottolineato a Mundo Deportivo le strategie in vista del prossimo mercato invernale: “Il presidente ha già detto che la questione del Fair Play è molto complessa. Il presidente lo ha detto pubblicamente, sì, è quasi impossibile. Non è una questione di pessimismo o ottimismo, è essere realistici. Se non si può, non si può e continueremo con la squadra che abbiamo. Avere 17 giocatori della Coppa del Mondo significa che c'è una squadra competitiva. Ovviamente nel calcio vogliamo sempre migliorare ed abbiamo idee per fare questo e quello. In campionato siamo in una buona posizione e spero che potremo continuare così nella seconda parte della stagione”.