Franck Kessie non tornerà in Italia a gennaio. Ad assicurarlo è Jordi Cruyff, ds del Barcellona, in occasione di una intervista concessa al Mundo Deportivo: “Ho letto tante notizie, ma non c’è alcun piano per lasciarlo partire - assicura il dirigente. Né da parte nostra né da parte del calciatore”. Sull’ex Milan ci sono Inter e Napoli e anche una big inglese, ossia il Tottenham.