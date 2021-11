Aria di casa per Dani Alves, tornato al Barcellona e oggi presentato alla stampa: "Sto mantenendo una promessa che mi ero fatto, oggi vinco la guerra. Sono cambiato in tante cose, ma l'anima e lo spirito sono sempre gli stessi. La mia seconda versione piacerà ancora di più ai tifosi: sono più maturo, lavorerò più sodo. Questa potrebbe essere l'ultima maglia che indosserò, voglio onorarla e riportare il club in alto. Poi andare al Mondiale in Qatar".



SU XAVI - "Volevo tornare a giocare e c'erano stati degli incontri, ma quando è tornato Xavi ho pensato che lui sapesse cosa fare. Mi ha chiamato chiedendomi se volessi aiutarlo, gli ho risposto che se il Barça ha bisogno di me non volevo sapere altro. Da quella telefonata mi sono sentito già un giocatore del Barcellona".