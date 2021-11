Philippe Coutinho non vuole lasciare il Barcellona. Questo è quello che dice il quotidiano spagnolo Sport, l'esterno brasiliano vorrebbe, almeno per quest'anno, rimanere in Catalonia e possibilmente rimanere fino alla scadenza del contratto. La testata sottolinea che il ragazzo vorrebbe ritagliarsi un occasione nell'undici di Xavi e dimostrare di poter rimanere. La dirigenza è di tutto altro avviso perché attualmente il contratto dell'ex Liverpool e Inter è il più oneroso della rosa.