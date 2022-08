Dopo tanti colpi in entrata, il Barcellona si prepara al mercato in uscita: il primo indiziato a lasciare il club è il centrocampista olandese Frenkie de Jong. Come riportato da Sport, il giocatore è da settimane nel mirino del Manchester United. In caso di cessione, i blaugrana dirotterebbero gli ultimi sforzi di mercato su Bernardo Silva.