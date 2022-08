Il presidente del Barcellona Joan Laporta è tornato a parlare di Messi durante la conferenza stampa di presentazione di Jules Koundé: "Non ho intenzione di commentare perché è un giocatore del PSG. Me lo hanno chiesto durante la tournée ed era un'atmosfera più rilassata. Non voglio parlarne perché è un giocatore di un altro club; penso che abbiamo un debito nei suoi confronti, l'ho già detto e vedremo cosa succederà".