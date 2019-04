De Ligt è a Torino, non per firmare con la Juve, ma per affrontarla. Il difensore e capitano dell'Ajax è tra i grandi obiettivi della Juve per il prossimo mercato, anche se la concorrenza è spietata. Come riferisce Sky Sport, il Barcellona è infatti in pole per l'olandese: i rapporti tra Ajax e blaugrana sono molto molto solidi tanto che il Barça avrebbe superato proprio la Juve in questa corsa e sembra vicino all'accordo. Non c'è intesa però tra Raiola e il club, che non ha ancora preso accordi definiti con nessuno.