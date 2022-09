Ousmane Dembele, ala del Barcellona, racconta a RMC Sport: "Il mio stile di vita nei miei primi anni al Barça? Ero giovane come chiunque altro, ma sono riuscito a uscire da questa situazione. Comunque, non è tutto come la gente si immagina. Dal 2017 al 2021 ho buttato via un sacco di tempo. Ho buttato cinque anni della mia vita. Dovevo lavorare per giocare e performare. Volevo stare in salute per giocare e performare gradualmente meglio. Ho avuto tanti infortuni muscolari. Se non ti alleni per diventare più forte finirai per farti male, mi dicevano. Con Koeman e Xavi la situazione è migliorata. Da allora non ho più avuto infortuni, tengo le dita incrociate e continuo a lavorare. Sto bene e mi sento alla grande al Barcellona. Ho la fiducia di tutta la squadra, del club e sono felice. Ora tutti parlano di calcio ed è meglio così".