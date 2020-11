Infortunio per Sergio Busquets: come comunica la Spagna, il centrocampista ha riportato una distorsione al ginocchio sinistro con interessamento di lieve entità del legamento collaterale esterno e domani si sottoporrà a risonanza magnetica in Svizzera. Barcellona in apprensione, anche in vista dei prossimi impegni di Champions League, tra cui quello con la Juventus nell'ultima giornata dei gironi.