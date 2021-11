"Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano..." La fumata bianca è a un passo: Xavi Hernandez è pronto a diventare il nuovo allenatore del Barcellona. Il summit di questa mattina tra i dirigenti dell'Al Sadd e quelli blaugrana, in missione in Qatar da inizio settimana, ha avuto esito positivo, dopo le frizioni di ieri.



A BREVE UFFICIALITA', DEBUTTO NEL DERBY . Tra oggi e domani il club catalano ufficializzerà il nuovo tecnico, per poi presentarlo nei primi giorni della prossima settimana: l'esordio è previsto per il 20 novembre, prima gara dopo la sosta, nel derby contro l'Espanyol.