Il Barcellona pone fine ai rumors e alle indiscrezioni dei mesi scorsi e ufficializza attraverso il proprio profilo Twitter quella che sarà la sua prima maglia nella stagione 2019/2020. Confermate le anticipazioni sul motivo "a scacchi" della nuova divisa blaugrana, sull'esempio di quella adottata dalla nazionale croata. Rimangono ovviamente i colori tradizionali, mentre all'altezza del colletto la senyera catalana. Testimonials d'eccezione per la presentazione della nuova camiseta sono stati il difensore Gerard Piqué e il centrocampista della formazione femminile Kheira Hamraoui.





Our new kit for the 2019/2020 season



Talent takes different shapes pic.twitter.com/lhgAH8YX0F