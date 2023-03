Il Barcellona sta iniziando a pensare ai rinforzi per la prossima stagione. I giocatori in uscita sono la priorità per il club blaugrana. Il nome principale è quello di Raphinha, che, per quanto riguarda il reparto offensivo, è un attaccante con un buon mercato. Secondo Fichajes, nel caso dovesse partire, c'è già un altro giocatore pronto a firmare: Yannick Ferreira Carrasco dell'Atletico Madrid.