Secondo il quotidiano catalano Mundo Deportivo, la priorità della dirigenza del Barcellona per il centrocampo blaugrana è il rinnovo del diciottenne Ilaix Moriba, il cui contratto scade nel 2022.



Wijnaldum, invece, è una esplicita richiesta di Koeman, ma il suo acquisto a zero dipenderà da quanto sarà alta la massa salariale, dopo aver ultimato i rinnovi dei giocatori in scadenza.