Dopo l’elezione di Laporta, la nuova dirigenza del Barcellona è già al lavoro per rinnovare i contratti in scadenza a giugno, uno su tutti quello del diciottenne Ilaix Moriba.



Secondo ESPN, gli agenti del ragazzo, consapevoli dell’interesse di molti club europei, fra cui Chelsea e Manchester Utd, cercheranno di raggiungere un accordo che preveda una clausola di rescissione non superiore ai 150 milioni di euro.