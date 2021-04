Nell’ultima giornata di Liga, il Betis ha fermato il Real Madrid sullo 0-0 a Valdebebas. Uno dei migliori in campo è stato Emerson Royal, terzino destro brasiliano di proprietà del Barcellona. Fino a qualche giorno fa, al rientro in Catalogna dal prestito, sembrava destinato ad una cessione, con Napoli, Arsenal e PSG alla porta. La prestazione fornita contro le merengues, però, secondo TNT Sports Brasil, ha convinto la dirigenza blaugrana a puntare su di lui come vice Dest, senza operare sul mercato.