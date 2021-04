Juve e Milan sono ormai lontanissime dalla possibilità di acquistarlo, ma secondo la stampa inglese non sono neanche Real Madrid e Barcellona i club in pole position per l'acquisto di Erling Braut Haaland. La punta del Borussia Dortmund è diventata l'obiettivo principale del Manchester United che con il suo agente, Mino Raiola, ha rapporti ben radicati.