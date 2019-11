Arrivato in estate dopo una travagliata trattativa con i rivali dell'Atletico Madrid, Antoine Griezmann è ancora lungi dall'essersi preso il Barcellona sulle spalle come in molti si sarebbero aspettati. Anzi, Le petit diable sta faticando ad integrarsi sia a livello di spogliatoio e di gruppo (vedi i paventati malumori con Messi), sia a livello di gioco come è lui stesso ad ammettere ai microfoni di RMC Sport: "Quello che preferisco è giocare partendo dal centro perché mi oriento meglio. Ho giocato in quella posizione per molti anni ma al Barcellona non è così e devo adattarmi. Sto imparando molto anche se sapevo che arrivare a Barcellona sarebbe stato un passaggio difficile".