Una tegola dietro l'altra. Come se non bastasse lo sconcerto suscitato dall'addio di Leo Messi, il Barcellona perde per almeno due mesi Sergio Aguero. Escluso dal trofeo Gamper di ieri sera contro la Juventus per un problema muscolare, il Kun è stato sottoposto agli esami strumentali di primo mattino e l'esito è stato impietoso: lesione tendinea del gemello della gamba destra e un periodo di stop che varia dalle 7 alle 8 settimane.



Un problema in più anche per il tecnico Ronald Koeman e un nuovo episodio negativo per l'attaccante argentino, già al centro di diverse speculazioni nei giorni scorsi in merito a una rottura anticipata del contratto siglato a giugno come reazione alla partenza del grande amico Messi.