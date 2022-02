Si pensava fosse un accordo e invece era un comunicato di dimissioni. In attesa dell'ufficialità dell'intesa di sponsorizzazione tra il Barcellona e Spotify, il presidente Joan Laporta ha comunicato la volontà del Ceo Ferran Reverter di licenziarsi, per “motivi personali e familiari”.



Il sospetto è che la decisione sia frutto delle discrepanze nell’accordo di sponsorizzazione di Spotify, come main sponsor del club in cambio di 280 milioni di euro in tre anni.