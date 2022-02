Il tecnico del Barcellona Xavi Hernandez ha un sogno nel cassetto per migliorare il reparto difensivo per la prossima stagione. Il primo della lista dei nomi che il tecnico blaugrana ha sul suo taccuino è quello di ​Jules Koundé che il Siviglia valuta non meno di 80 milioni di euro.



Come riporta il quotidiano spagnolo Sport, la passata stagione il Chelsea aveva provato un affondo per il 23enne difensore francese con un'offerta di 60 milioni di euro che il direttore sportivo Monchi restituì al mittente.