Negli Stati Uniti sta rimbalzando con una certa insistenza la voce secondo cui tra i profili valutati dal Barcellona per rinforzare l'attacco a gennaio ci sia anche il capocannoniere dell'ultima stagione regolare in MLS Carlos Vela. Il calciatore messicano, che ha eliminato la scorsa notte i Los Angeles Galaxy di Ibrahimovic qualificando il suo Los Angeles FC alla finale di Western Conference, ha dichiarato: “Chi direbbe di no all'opportunità di giocare per 4 mesi con Messi e poi tornare negli Usa?”. Vela è legato al suo club fino a dicembre 2022 e potrebbe trasferirsi in Spagna in prestito.