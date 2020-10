Il Barcellona ha perso 97 milioni di euro la scorsa stagione a causa della pandemia di coronavirus, secondo i risultati finanziari presentati oggi dal club catalano. "Gli effetti del Covid-19 hanno avuto come risultati 200 milioni di entrate in meno, perdite nette pari a 97 milioni contro gli undici milioni di profitti previsti", ha detto uno dei vicepresidenti del club Jordi Moix.



Il Barça aveva preventivato entrate per oltre un miliardo (1.047 milioni, per l'esattezza) per la stagione 2019/2020 ma la grave situazione causata dalla pandemia le ha ridotte a 855 milioni, 203 in meno del previsto. Di fronte al calo dei ricavi, come riferisce l'Ansa il club ha cercato di ridurre le spese, riuscendo a fare risparmi per 74 milioni, di cui 42 grazie alla riduzione salariale del 70% concessa dai giocatori, 30 sulle commissioni di gestione e due legati al calo delle retribuzioni del personale non sportivo.