Il futuro di Sergio Busquets è ancora lontano dall’essere definito. Il contratto del capitano blaugrana scadrà il prossimo giugno e non ha ancora comunicato alcun decisione alla dirigenza del Barcellona. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, Xavi ha chiesto allo spagnolo di proseguire almeno per la prossima stagione. Busquets, dal canto suo, è pronto a restare ma solo sino al gennaio del 2024, in modo tale da essere disponibile per l’avvio di MLS a marzo. Un futuro all’Inter Miami sembra ormai scritto.