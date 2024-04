Barcellona, il Mondiale per Club si complica: se non va in finale di Champions è fuori

un' ora fa



Il Barcellona ha un solo modo per partecipare al Mondiale per Club 2025: raggiungere la finale di Champions League. I blaugrana sono in corsa con l'Atletico Madrid per il secondo posto che spetta alla Spagna nella rassegna planetaria che si terrà l'anno prossimo, ma la vittoria per 2-1dei Colchoneros sul Borussia Dortmund ai quarti di finale di Champions è una condanna.



Adesso l'unico modo per superare gli uomini di Simeone quasi coincide con l'altra via, quella che garantisce l'accesso in quanto vincitori di una delle edizioni del massimo trofeo continentale. I blaugrana hanno colto un grande successo per 2-3 nella gara d'andata in casa del Paris Saint-Germain e proveranno ad accedere alle semifinali, dove troverebbero la vincente tra Real Madrid e Manchester City. Da lì, se poi il Borussia Dortmund eliminerà l'Atletico al ritorno, l'accesso alla finale della coppa dalle grandi orecchie varrebbe anche quello al Mondiale per Club.