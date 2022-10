Deluso,ha parlato in conferenza stampa dopo il pari tra, abbiamo preparato bene la partita e ci hanno sofferto molto. Anche a centrocampo abbiamo fatto bene e poi abbiamo spostato fuori l’Inter con Dembele e Rafinha.Poi abbiamo provato con amor proprio ma non siamo riusciti a vincere. Questa competizione è molto crudele con noi, maAdesso non dipende più da noi, possiamo avere solo un barlumedi speranza”.“Ormai dobbiamo pensare alle prossime partite per riprenderci,In Champions non abbiamo fatto vedere la parte migliore di noi, sbagliando. Questo è crudele, perché era tutto nelle nostre mani e abbiamo sbagliato”.“Siamo un gruppo e se sbaglia la difesa sbaglio anche io. A voi piace indicare con il dito, maAvevano parlato delle entrate in seconda linea da parte di Barella, ma non siamo scesi in campo con la giusta concentrazione ma questa è colpa mia. Sono contrariato” .“Anche io, come tifoso, sono. Sono errori nostri specifici e bisogna essere autocritici. L’anno scorso non eravamo a livello,, ma oggi il primo tempo è stato molto positivo.“Sul primo gol dell’Inter c’è stato un, ci è costato molto dopo tutto quello che ci era voluto per sbloccare il match contro una squadra schierata con 10 difensori”.Poi hanno punte forti che difendono bene palla e lavorano bene tatticamente. I duelli sono stati duri, in difesa soprattutto e questo in difesa si paga”"Abbiamo cercato di tirare fuori il carattere e l'amor proprio:Oggi pesano di più i nostri errori. Oragli errori nella Champions si pagano cari: a Monaco abbiamo giocato bene tutta la gara, a Milano bene il secondo tempo. Oggi primo tempo eccellente e due errori fatali".