Il Barcellona è alla ricerca di nuovi fondi per il mercato di gennaio e il monte ingaggi è un ostacolo enorme. Come riporta todofichajes, i legali Blaugrana sarebbero a lavoro per risolvere il contratto di Samuel Umtiti, ma l'operazione per svincolare il 28enne difensore francese potrebbe portare più svantaggi che vantaggi.