Samuel Umtiti dirà addio a gennaio al Barcellona per accasarsi al Benfica. ne è convinto il Mundo Deportivo che, analizzando la situazione del difensore francese campione del mondo, ha messo assieme diversi componenti che porteranno a questa unione: il Barcellona lo vuole vendere, il difensore se ne vuole andare, il Benfica ha bisogno di un centrale per sostituire Verissimo e per rafforzare in generale la squadra in vista degli ottavi di Champions League.