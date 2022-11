Continuano a susseguirsi le indiscrezioni attorno al futuro di Youssoufa Moukoko. L'attaccante del Borussia Dortmund, impegnato ai Mondiali con la Germania, considera il Barcellona la destinazione preferita, nel caso in cui non rinnovasse il contratto. Non è però da escludere che il giocatore possa trovare l'accordo con il club tedesco per prolungare la sua permanenza al Westfalenstadion. Lo riporta Sport.