Demetrio Albertini, ex centrocampista del Barcellona, parla a Mundo Deportivo in vista della sfida con l'Inter: "Affrontare una squadra italiana è sempre complicato. La Serie A ti abitua e ti allena a soffrire, per cui una squadra italiana sa gestire bene i momenti difficili. Sarà una partita molto difficile per il Barcellona, che comunque è una delle favorite per vincere la Champions ed è sicuramente favorito per vincere questo girone".