Arthur, centrocampista del Barcellona, parla dopo la gara di Champions vinta contro l'Inter: "Il mister ha capito molto bene ciò di cui avevamo bisogno e lo ha spiegato durante la pausa. Abbiamo dovuto migliorare la pressione e l'ingresso di Arturo Vidal ci ha aiutato in questo senso. Ha caratteristiche molto particolari e ci ha dato esattamente ciò di cui avevamo bisogno. Anche i tifosi, oggi, ci hanno aiutato".



Due parole, poi, sull'episodio che lo ha visto protagonista in area di rigore, quando c'è stato un contatto con Sensi, non sanzionato da Skomina: "Sono sicuro non fosse rigore, l'ho visto arrivare e non ho fatto alcun movimento".